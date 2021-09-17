Исторический особняк покойного актера Джона Бэрримора продан за 14,7 миллиона долларов

Лос-Анджелесский комплекс Беверли-Хиллз запустил массовую продажи имений еще в 2015 году. Агенты по недвижимости подсчитал, что Суммарное количество прибыли от продаж составит 42,5 миллиона долларов. Однако не всё имения продались одинаково быстро. Некоторые из них, такие как Bella Vista, находят своих покупателей лишь со временем.

В течение 6 лет поместье покойного Бэрримора не имело особого спроса. Но этим летом недвижимостью заинтересовался 53-летний американский режиссер и продюсер МакДжи. Который, как сообщают открытые источники, и станет новым владельцем звездной недвижимости с яркой историей.

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Звездная история поместья

Двор с зоной для отдыха / Фото Forbes

Построенный в конце 1920-х годов для известного голливудского режиссера и сценариста Кинга Видора, особняк перешел к дедушке Дрю Бэрримор в 1927 году. Известный актер Джон Бэрримор жил в этом доме до своей смерти в 1942 году. Но здесь до сих пор сохранилось немало элементов голливудской роскоши.

Двор с зоной для отдыха / Фото Forbes

После этого поместье, известное так же как Bella Vista, было куплено в 1990-х годах режиссером Тони Скоттом (младшим братом Ридли Скотта), который покончил жизнь самоубийством в 2012 году.

Что известно о поместье

Фасад дома / Фото Forbes

Имение Бэрримора спрятано на холмах Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе, откуда открывается роскошный вид на центр города и его окрестности. В доме расположены 7 спален и 11 ванных комнат.

Гостиная с камином / Фото Forbes

Просторная кухня / Фото Forbes

Главный дом может похвастаться роскошной гостиной с камином, авторскими росписями ручной работы на потолке, сигарным салоном с баром и спальней, которая имеет отдельный выход на веранду. Гостевые домики включают кухню и спальню на каждом этаже.

В доме сохранилось много реликвий старого Голливуда / Фото Forbes