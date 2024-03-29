По мнению киевоведов и исследователей столицы, дом завода "Укркабель", является одним из самых ярких примеров жилой застройки Киева 1930-1940-х годов. Автором этого архитектурного памятника является известный киевский зодчий Семен Барзилович.

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Архитектурная жемчужина Татарки

Дом был первично запроектирован так, чтобы выглядеть максимально величественным и зрелищным. В то же время он должен был стать неотъемлемой частью живописной панорамы на Татарке.

"Архитектор умело учел и краеугольное расположение участка застройки, и возможность любоваться волшебными видами, открывающимися из окон и балконов. То было время, когда советская архитектура, чтобы превозносить достижения социалистического строительства 1930-х. Продолжалось это и после войны, что напоминает серый соседний, тоже краеугольный с улицей Овручской дом...", – пишет в своей книге выдающийся киевовед Дмитрий Малаков.

Здание строили два года. В отличие от сталинских проектов первой половины 1930-х, оно построено из красного кирпича, за что получило народное название "Красный дом". Примерно через 20 лет его заштукатурили, покрасив в розовый цвет.

Здание завода "Укркабель" до российской атаки / Фото Ивана Быкова

Кирпичное сооружение состоит из 3 объемов: краеугольной восьмиэтажной части с башней и двух боковых крыльев. Обе секции акцентированы ризалитами с пилястрами.

По проекту дом имеет 51 квартиру: 33 двухкомнатных, 10 трехкомнатных и 8 квартир в три с половиной комнаты. В советское время все квартиры были коммунальными – там жили работники завода "Укркабель", от чего и происходит еще одно название дома.

В 2015 году поднимали вопрос о внесении здания в реестр памятников, но эту идею не реализовали.