На думку києвознавців та дослідників столиці, будинок заводу "Укркабель", є одним із найяскравіших прикладів житлової забудови Києва 1930-1940-х років. Автором цієї архітектурної пам'ятки є відомий київський зодчий Семен Барзилович.

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Архітектурна перлина Татарки

Будинок був первинно запроєктований так, щоб виглядати максимально величним та видовищним. Водночас він мав стати невіддільною частиною мальовничої панорами на Татарці.

"Архітектор вправно врахував і наріжне розташування ділянки забудови, і можливість милуватися чарівними краєвидами, що відкриваються з вікон і балконів. То був час, коли радянська архітектура, щоб звеличувати здобутки соціалістичного будівництва 1930-х. Тривало це і по війні, що нагадує сірий сусідній, теж наріжний з вулицею Овруцькою будинок…", – пише у своїй книзі видатний києвознавець Дмитро Малаков.

Будівлю споруджували два роки. На відміну від сталінських проєктів першої половини 1930-х, вона збудована з червоної цегли, за що отримала народну назву "Червоний будинок". Приблизно за 20 років його затинькували, пофарбувавши у рожевий колір.

Будівля заводу "Укркабель" до російської атаки / Фото Івана Бикова

Цегляна споруда складається з 3 об'ємів: наріжної восьмиповерхової частини з вежею та двох бічних крил. Обидві секції акцентовані ризалітами з пілястрами.

За проєктом будинок має 51 квартиру: 33 двокімнатних, 10 трикімнатних і 8 помешкань у три з половиною кімнати. У радянський час всі квартири були комунальними – там жили працівники заводу "Укркабель", від чого й походить ще одна назва будинку.

У 2015 році порушували питання щодо внесення будівлі до реєстру пам'яток, але цю ідею не реалізували.