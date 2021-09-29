Италия расширяет список городов, где можно приобрести дом за 1 евро: что предлагают

Город Калатафими-Седжеста, расположенный в районе Сицилия, присоединился к итальянской программе, направленной на увеличение численности населения. Согласно с условиями, дом можно приобрести за 1 евро (30,86 гривны).

Местный совет добавила еще 58 домов в городе Калатафими-Седжеста, где расположен знаменитый храм Сегесте. Рассказываем, как купить доступную недвижимость.

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Особенности города Калатафими-Седжеста

Знаменитый храм Сегеста / Фото unsplash

Калатафими-Седжеста находится на расстоянии около 55 километров к юго-западу от Палермо. Чтобы добраться в Рим придется проехать 450 километров. Население города – 6792 человека, среди них – 128 иностранцев.

Город славится храмом, возведенным примерно в 420 году до нашей эры. Сейчас он считается наиболее сохранившимся объектом дорической архитектуры в Европе.

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Планы местных властей

Как и другие итальянские города, которые продают дома по 1 евро, Калатафими-Седжеста надеется на восстановление исторического и туристического значения района. Власти запланировали реконструкцию города, чтобы сделать его привлекательным для семей, а также развивать туризм, торговлю и производство. Продажа домов по 1 евро должна ускорить этот процесс.

Как купить дом за 1 евро

Заявку на покупку одного из 58 доступных домов за 1 евро, можно заполнить до 30 октября 2021 года. По условию – будущие жители должны отремонтировать жилье, в соответствии с условиями, утвержденными в городском совете. В частности, ремонтные работы должны начаться не позднее, чем через 3 месяца после выдачи разрешения на строительство и завершиться через 3 года.