В Ивано-Франковске отреставрируют здания 19 века: объявлен конкурс

Департамент градостроительства и архитектуры Ивано-Франковского городского совета объявил конкурс для архитекторов в рамках Melnychuka 14 – 16 International architectural competition.

Участникам предлагают создать проектное решение реставрации памятников архитектуры с придомовой территорией. Автор проекта должен спроектировать современное и многофункциональное здание для города.

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Архитектурный конкурс на реставрацию зданий 19 века в Ивано-Франковске: детали



Визуализация зданий на улице Левко Лукьяненко / Фото Melnychuka

Когда в 2014 году закрылся Западноукраинский экономико-правовой университет, арендовавший здания на улице Левка Лукьяненко в Ивано-Франковске, сооружение начало пустовать. Сейчас корпуса отличаются по стилю, степени сохранности и условиям. Один из них скрыт внутри участка, другой – имеет два длинных фасада, выходящих на активную пешеходную улицу. Кроме того, здания, как и другие архитектурные объекты середины 19 века, не являются инклюзивными. Эту задачу и предлагают решить конкурсантам.



Визуализация зданий на улице Левка Лукьяненко / Фото Melnychuka

Победителю вручат 150 тысяч гривен, конкурсанту, занявшему второе место, – 100 тысяч гривен, за третье место предлагают 50 тысяч гривен. Авторы лучших проектов также получат призы от Graphisoft Center Ukraine. Участие бесплатное.

Работы принимаются до 18 марта 2022 года. Победитель будет объявлен 25 марта.