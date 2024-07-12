Кортни работает с 8 утра до 6 вечера и получает 16 долларов в час. В ее обязанности входит наблюдение за погодными условиями, то есть за температурой воздуха, влажностью и облачностью.

Обратите внимание Американская семья поселилась в шести домах, которые являются отдельными комнатами: как она живет

Женщина любит уединяться, поэтому для нее это идеальный дом

Крошечную пожарную будку сделали в 1965 году на месте смотровой площадки. Там есть кухня, две кровати и рабочее место. Электричество к будке подведено, но нет водопровода. Смотрительнице приходится наполнять резервуары с водой на станции рейнджеров, а до нее ехать больше часа.

Пожарная будка, в которой живет Кортни / Фото SWNS

Ближайшие магазины расположены довольно далеко – аж за 56 километров. Ехать за продуктами надо долго, поэтому это нелегкая задача.

В свободное время Кортни гуляет по дремучему лесу, читает и слушает подкасты. Она живет не совсем одна, ведь имеет собаку, которого назвала Капитан Пепперони. Иногда женщина берет выходной, чтобы встретиться со своим парнем.

Мне очень нравится уединяться и восстанавливать связь с землей. Просыпаюсь каждый день около 6:00 – 6:30 утра, готовлю кофе и быстро проверяю, ничего ли не случилось. Примерно в 9:30 фиксирую погоду – в мои обязанности входит мониторинг температуры воздуха, влажности, облачности и осадков. Остаток дня провожу в наблюдении за окружающей средой. Если замечаю дым, то немедленно вызываю пожарных,

– поделилась Кортни.

Пожарным надзирателем американка будет работать до сентября 2025 года. Она действительно хотела получить эту работу, говорит, что откликалась на вакансию дважды, прежде чем ей ответили.