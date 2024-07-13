Все делала сама: как девушка превратила свой заброшенный сарай в уютный домик

13 июля 2024, 11:23
Читати новину українською

Источник:

Корали Ди

28-летняя Корали Ди из Шотландии превратила свой заброшенный садовый сарай в стильное жилье для уединения. Ремонт она делала сама, что еще больше поразило пользователей сети.

Обо всех этапах трансформации Корали рассказала в тиктоке. В частности о том, как использовала старые поддоны для изготовления каркаса кровати, сделала собственноручно ящики, поставила шкаф и комод, повесила зеркало и шторы.

Интересно Женщина поселилась в пожарной будке среди дремучего леса: что есть в ее доме

Замечательное помещение в сарае, которое поразило всех

Девушка поделилась, что на обустройство старого сарая она приложила усилия, но оно "того стоило".

Я превратила свой садовый сарай в спальню. Окна выходят на сад. Здесь так спокойно,
– отметила Корали в видео.


Окна выходят на сад / Скриншот видео

Ее публикация понравилась многим зрителям и быстро собрала десятки тысяч просмотров и много восторженных реакций:

  • "У вас отличный вкус, очень много стильных решений. Это невероятно круто";
  • "Я бы тоже хотел иметь такой уголок, где можно спрятаться от всего мира";
  • "Вы можете даже сдавать его в аренду";
  • "Ваш сарай красивее моей квартиры. Вы - молодец!"


Спальное место с тумбой и зеркалом / Скриншот видео

К сожалению, в домике Корали нет туалета и душа, но он точно идеален для отдыха и уединения.

Автор: Марта Левицька