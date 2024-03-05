Мужчина приобрел старый комбайн за 5000 фунтов, а на ремонт потратил еще 20 000 фунтов. Сейчас он сдает уникальное место для отдыха в аренду посуточно за 120 фунтов.

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Зерновой комбайн стал домиком для отдыха

36-летний фермер Уилл потратил четыре месяца, чтобы превратить сельскохозяйственную технику в уютный домик в своем кемпинге. Сначала мужчина вытащил все рабочие части комбайна, кроме двигателя, чтобы впоследствии загнать его на свою территорию.

Когда внутри он остался пустым, фермер начал проводить электричество и устанавливать теплый пол. Впоследствии он поставил там мебель, среди которых – двуспальная кровать размера king-size, кухонная стойка и холодильник, а также лежанка для животных.

Я совершенно не искушен в таких вещах. Я просто посмотрел на комбайн и понял, что там можно обустроить спальню,

– поделился Уилл.

Спальня в переоборудованном комбайне / Фото Jam Press

В помещении могут разместиться до четырех гостей. Рядом также есть коммунальный блок с туалетами и горячим душем. Комбайн арендовали уже много людей, среди которых были и пары, и семьи.

Кемпинг с комбайном расположен в 11 километрах от приморского города Скегнесс, что в Англии.