Чоловік придбав старий комбайн за 5000 фунтів, а на ремонт витратив ще 20 000 фунтів. Зараз він здає унікальне місце для відпочинку в оренду подобово за 120 фунтів.

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Зерновий комбайн став будиночком для відпочинку

36-річний фермер Вілл витратив чотири місяці, щоб перетворити сільськогосподарську техніку на затишний будиночок у своєму кемпінгу. Спочатку чоловік витягнув усі робочі частини комбайна, окрім двигуна, щоб згодом загнати його на свою територію.

Коли всередині він залишився порожнім, фермер почав проводити електрику й встановлювати теплу підлогу. Згодом він поставив там меблі, серед яких – двоспальне ліжко розміру king-size, кухонна стійка та холодильник, а також лежанка для тварин.

Я абсолютно не досвідчений у таких речах. Я просто подивився на комбайн і зрозумів, що там можна облаштувати спальню,

– поділився Вілл.

Спальня в переоблаштованому комбайні / Фото Jam Press

У помешканні можуть розміститися до чотирьох гостей. Поруч також є комунальний блок з туалетами та гарячим душем. Комбайн орендували вже багато людей, серед яких були і пари, і сім'ї.

Кемпінг з комбайном розташований за 11 кілометрів від приморського міста Скегнесс, що в Англії.