И нет, ваши домашние любимцы или пыль с улицы не так существенны, вы просто не учли эти нюансы во время ремонта. Как исправить ситуацию в будущем, 24 канал рассказывает дальше.

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Какую квартиру не нужно убирать

Пол

Глянцевый керамогранит во многих дизайнах выглядит стильно и дорого. К сожалению, придется приложить немало усилий и для того, чтобы его убирать, ведь грязь на такой поверхности будет очень заметна. Рекомендуем обратить внимание на пол средних оттенков с матовым покрытием. Также хорошим решением будут текстурные материалы или плитка с рисунком.

Плинтус



Белый плинтус это не практичное решение / Фото Pexels

Классический белый плинтус из МДФ собирает едва ли не больше всего пыли, а видна такая грязь из-за особенностей цвета практически сразу. Избавиться от проблемы протирания плинтусов по всей квартире можно установив металлический профиль, пробковый компенсатор, закладной плинтус или теневой плинтус.

Кухня

Чтобы не убирать на кухне часто, стоит приобрести правильную мебель. Проблема глянцевых фасадов состоит не только в том, что они потеряли свою актуальность. Такая мебель будет перегружать и зрительно увеличивать пространство. Матовая кухня будет стильным решением, которое еще и отлично скрывает жирные отпечатки пальцев.