Издание Dezeen назвало 12 самых ожидаемых зданий 2022 года
Источник:Dezeen
Авторитетное издание, специализирующееся на архитектуре и дизайне, выбрало 12 самых ожидаемых объектов, которые увидят свет в течение 2022 года.
В подборку вошли небоскребы, фабрики, культурные и спортивные центры от ведущих архитекторов и дизайнеров со всего мира. Делимся полным списком.
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Художественный центр (Тайбэй, Тайвань)
Архитекторы: OMA
Художественный центр в Тайване / Фото Dezeen
Известно, что центр будет вмещать 3 театральных зала. В частности, в сферическом объекте, напоминающем планету, разместят сцену для театра Globe Playhouse на 800 мест. Другие театральные площадки объединяются в Супертеатр, который будет вмещать 2300 зрителей.
Открытие запланировано на март 2022 года.
Арканзасский художественный музей (Литл-Рок, США)
Архитекторы: Studio Gang
Арканзасский художественный музей / Фото Dezeen
Арканзасский музей, чья коллекция включает в себя произведения искусства мировых классиков и молодых художников, будет располагаться на окраине Литл-Рока, между паркингом и автозаправкой.
Чикагское архитектурное бюро Studio Gang выиграло конкурс на редизайн здания. Сооружение получит рельефную бетонную крышу, глухие фасады сделают открытыми с помощью панорамного остекления, в интерьере будет много светлого дерева, а окружающий ландшафт станет более удобным и приятным.
Международный футбольный центр (Сиань, Китай)
Архитекторы: Zaha Hadid Architects
Международный футбольный центр / Фото Dezeen
Расположенный в одном из древнейших городов Китая, стадион на 60 тысяч зрителей будет принимать игры Кубка Азии по футболу 2023 года. Его особенностью станут озелененные террасы, прозрачная крыша и колонны в футуристическом стиле бюро Захи Хадид.
Артгалерея Сидней-Модерн (Сидней, Австралия)
Архитекторы: SANAA
Артгалерея Сидней-Модерн / Фото Dezeen
Проект "Сидней-Модерн" – это расширение Художественной галереи Нового Южного Уэльса, одного из самых больших музеев материка. Каскад стеклянных павильонов был спроектирован на контрасте к неоклассицистическому зданию XIX века. Проект включает также подземную галерею, созданную из нефтяного резервуара времен Второй мировой войны.
Центр водных видов спорта (Эсбьерг, Дания)
Архитекторы: Snøhetta, WERK Arkitekter
Центр водных видов спорта / Фото Dezeen
Проект Lanternen разместят на берегу моря портового датского города Эсбьерг. Деревянный фасад должен воспроизводить форму лодок. В здании разместятся водноспортивные клубы, место для хранения лодок, мастерская и общественные просторы.
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Офис в Шэньчжэне (Китай)
Архитекторы: Foster + Partners
Офис в Шэньчжэне / Фото Dezeen
Две башни из стекла и металла станут основным офисом робототехнической компании DJI. Проектировщики опрокинули мостик между двумя зданиями – он предназначен специально для тестирования дронов. На нижнем уровне разместят демонстрационное пространство, в котором разместят ринги для боев между работами.
Начальная школа (Сунбю, Дания)
Архитекторы: Henning Larsen Architects
Начальная школа в Дании / Фото Dezeen
Школа в городе Сунбю станет первой в Дании, которая соответствует экостандарту. Все благодаря энергоэффективности и использованию экологических материалов. Сооружение плавно переходит в окружающий ландшафт. Внутренняя планировка гибкая – комнаты и зоны можно объединять, отделять и реорганизовать.
Комплекс Nanjing Zendai Himalayas (Нанкин, Китай)
Архитекторы: MAD
Мультифункциональный комплекс от MAD / Фото Dezeen
В футуристических небоскребах, напоминающих горы, разместятся офисы, гостиницы, жилье и коммерческие помещения. Между ними появятся поляны, деревья, пруды, ручьи, водопады, бассейны. Некоторые меньшие постройки будут полностью покрыты зеленью.
Цех San Pellegrino (Сан-Пеллегрино-Терме, Италия)
Архитекторы: BIG
Цех San Pellegrino / Фото Dezeen
Команда датского архитектора Бьярке Ингельса спроектировала флагманский комплекс для производителя минеральной воды San Pellegrino в итальянских Альпах. Здесь будет цех для разлива воды в бутылки и офисы изготовителя. Проектировщики решили поиграть с классическими элементами римской и итальянской архитектуры, такими как арки, аркады, портики и галереи.
Жилой комплекс Valley (Амстердам, Нидерланды)
Архитекторы: MVRDV
Жилой комплекс Valley / Фото Dezeen
Комплекс Valley состоит из трех соединенных между собой многоэтажных домов, рассчитанных на 200 квартир, офисы, магазины и рестораны. Сооружения со стеклянным фасадом с одной стороны и выложенным камнем с другой напоминают скалы, между которыми расположилось террасное плато. Строительство почти завершилось, сейчас идет озеленение территории.
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Подводный скульптурный парк ReefLine (Майами, США)
Архитекторы: OMA
Подводный скульптурный парк ReefLine / Фото Dezeen
Подводный парк с искусственным коралловым рифом возле Майами-Бич призван защитить береговую линию от последствий изменений климата. Бетонные модули (в том числе в форме автомобилей), на которых впоследствии поселятся морские существа, будут погружены на глубину шесть метров и будут простираться на 250 метров вдоль берега.
Проект разрабатывали вместе с морскими биологами и другими специалистами. Заодно это станет развлечением для любителей снорклинга. Первую очередь планируют завершить до конца года.
Мемориал Minamisanriku 311 (Минами-Санрик, Япония)
Архитекторы: Kengo Kuma
Мемориал Minamisanriku 311 / Фото Dezeen
Мемориал посвящен Великому тохокускому землетрясению и цунами 2011 года. Катастрофа уничтожила 95% курортного городка Минами-Санрик.