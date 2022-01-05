Издание Dezeen назвало 12 самых ожидаемых зданий 2022 года

Авторитетное издание, специализирующееся на архитектуре и дизайне, выбрало 12 самых ожидаемых объектов, которые увидят свет в течение 2022 года.

В подборку вошли небоскребы, фабрики, культурные и спортивные центры от ведущих архитекторов и дизайнеров со всего мира. Делимся полным списком.

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Художественный центр (Тайбэй, Тайвань)

Архитекторы: OMA



Художественный центр в Тайване / Фото Dezeen

Известно, что центр будет вмещать 3 театральных зала. В частности, в сферическом объекте, напоминающем планету, разместят сцену для театра Globe Playhouse на 800 мест. Другие театральные площадки объединяются в Супертеатр, который будет вмещать 2300 зрителей.

Открытие запланировано на март 2022 года.

Арканзасский художественный музей (Литл-Рок, США)

Архитекторы: Studio Gang



Арканзасский художественный музей / Фото Dezeen

Арканзасский музей, чья коллекция включает в себя произведения искусства мировых классиков и молодых художников, будет располагаться на окраине Литл-Рока, между паркингом и автозаправкой.

Чикагское архитектурное бюро Studio Gang выиграло конкурс на редизайн здания. Сооружение получит рельефную бетонную крышу, глухие фасады сделают открытыми с помощью панорамного остекления, в интерьере будет много светлого дерева, а окружающий ландшафт станет более удобным и приятным.

Международный футбольный центр (Сиань, Китай)

Архитекторы: Zaha Hadid Architects



Международный футбольный центр / Фото Dezeen

Расположенный в одном из древнейших городов Китая, стадион на 60 тысяч зрителей будет принимать игры Кубка Азии по футболу 2023 года. Его особенностью станут озелененные террасы, прозрачная крыша и колонны в футуристическом стиле бюро Захи Хадид.

Артгалерея Сидней-Модерн (Сидней, Австралия)

Архитекторы: SANAA



Артгалерея Сидней-Модерн / Фото Dezeen

Проект "Сидней-Модерн" – это расширение Художественной галереи Нового Южного Уэльса, одного из самых больших музеев материка. Каскад стеклянных павильонов был спроектирован на контрасте к неоклассицистическому зданию XIX века. Проект включает также подземную галерею, созданную из нефтяного резервуара времен Второй мировой войны.

Центр водных видов спорта (Эсбьерг, Дания)

Архитекторы: Snøhetta, WERK Arkitekter



Центр водных видов спорта / Фото Dezeen

Проект Lanternen разместят на берегу моря портового датского города Эсбьерг. Деревянный фасад должен воспроизводить форму лодок. В здании разместятся водноспортивные клубы, место для хранения лодок, мастерская и общественные просторы.

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Офис в Шэньчжэне (Китай)

Архитекторы: Foster + Partners



Офис в Шэньчжэне / Фото Dezeen

Две башни из стекла и металла станут основным офисом робототехнической компании DJI. Проектировщики опрокинули мостик между двумя зданиями – он предназначен специально для тестирования дронов. На нижнем уровне разместят демонстрационное пространство, в котором разместят ринги для боев между работами.

Начальная школа (Сунбю, Дания)

Архитекторы: Henning Larsen Architects



Начальная школа в Дании / Фото Dezeen

Школа в городе Сунбю станет первой в Дании, которая соответствует экостандарту. Все благодаря энергоэффективности и использованию экологических материалов. Сооружение плавно переходит в окружающий ландшафт. Внутренняя планировка гибкая – комнаты и зоны можно объединять, отделять и реорганизовать.

Комплекс Nanjing Zendai Himalayas (Нанкин, Китай)

Архитекторы: MAD



Мультифункциональный комплекс от MAD / Фото Dezeen

В футуристических небоскребах, напоминающих горы, разместятся офисы, гостиницы, жилье и коммерческие помещения. Между ними появятся поляны, деревья, пруды, ручьи, водопады, бассейны. Некоторые меньшие постройки будут полностью покрыты зеленью.

Цех San Pellegrino (Сан-Пеллегрино-Терме, Италия)

Архитекторы: BIG



Цех San Pellegrino / Фото Dezeen

Команда датского архитектора Бьярке Ингельса спроектировала флагманский комплекс для производителя минеральной воды San Pellegrino в итальянских Альпах. Здесь будет цех для разлива воды в бутылки и офисы изготовителя. Проектировщики решили поиграть с классическими элементами римской и итальянской архитектуры, такими как арки, аркады, портики и галереи.

Жилой комплекс Valley (Амстердам, Нидерланды)

Архитекторы: MVRDV

Жилой комплекс Valley / Фото Dezeen

Комплекс Valley состоит из трех соединенных между собой многоэтажных домов, рассчитанных на 200 квартир, офисы, магазины и рестораны. Сооружения со стеклянным фасадом с одной стороны и выложенным камнем с другой напоминают скалы, между которыми расположилось террасное плато. Строительство почти завершилось, сейчас идет озеленение территории.

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Подводный скульптурный парк ReefLine (Майами, США)

Архитекторы: OMA

Подводный скульптурный парк ReefLine / Фото Dezeen

Подводный парк с искусственным коралловым рифом возле Майами-Бич призван защитить береговую линию от последствий изменений климата. Бетонные модули (в том числе в форме автомобилей), на которых впоследствии поселятся морские существа, будут погружены на глубину шесть метров и будут простираться на 250 метров вдоль берега.

Проект разрабатывали вместе с морскими биологами и другими специалистами. Заодно это станет развлечением для любителей снорклинга. Первую очередь планируют завершить до конца года.

Мемориал Minamisanriku 311 (Минами-Санрик, Япония)

Архитекторы: Kengo Kuma



Мемориал Minamisanriku 311 / Фото Dezeen

Мемориал посвящен Великому тохокускому землетрясению и цунами 2011 года. Катастрофа уничтожила 95% курортного городка Минами-Санрик.