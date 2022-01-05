У добірку ввійшли хмарочоси, фабрики, культурні та спортивні центри від провідних архітекторів та дизайнерів зі всього світу. Ділимося повним списком.

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Мистецький центр (Тайбей, Тайвань)

Архітектори : OMA

Мистецький центр у Тайвані / Фото Dezeen

Відомо, що центр вміщатиме 3 театральні зали. Зокрема у сферичному об’єкті, який нагадує планету, розмістять сцену для театру Globe Playhouse на 800 місць. Інші театральні майданчики об’єднуються у Супертеатр, який вміщатиме 2300 глядачів.

Відкриття заплановано на березень 2022 року.

Арканзаський художній музей (Літл-Рок, США)

Архітектори : Studio Gang

Арканзаський художній музей​ / Фото Dezeen

Арканзаський музей, чия колекція включає твори мистецтва світових класиків та молодих митців, розташовуватиметься на околиці Літл-Рока, між паркінгом й автозаправкою.

Чиказьке архітектурне бюро Studio Gang виграло конкурс на редизайн будівлі. Споруда отримає рельєфний бетонний дах, глухі фасади зроблять відкритими за допомогою панорамного засклення, в інтер’єрі побільшає світлого дерева, а навколишній ландшафт стане зручнішим і приємнішим.

Міжнародний футбольний центр (Сіань, Китай)

Архітектори : Zaha Hadid Architects

Міжнародний футбольний центр​ / Фото Dezeen

Розташований в одному з найдавніших міст Китаю, стадіон на 60 тисяч глядачів прийматиме ігри Кубку Азії з футболу 2023. Його особливістю будуть озеленені тераси, прозорий дах і колони у футуристичному стилі бюро Захи Хадід.

Артгалерея Сідней-Модерн (Сідней, Австралія)

Архітектори : SANAA

Артгалерея Сідней-Модерн ​ / Фото Dezeen

Проєкт "Сідней-Модерн" – це розширення Художньої галереї Нового Південного Уельсу, одного з найбільших музеїв материка. Каскад скляних павільйонів спроєктували на контрасті до неокласицистичної будівлі ХІХ століття. Проєкт включає також підземну галерею, створену з нафтового резервуара часів Другої світової війни.

Центр водних видів спорту (Есб'єрг, Данія)

Архітектори : Snøhetta, WERK Arkitekter

Центр водних видів спорту​​ / Фото Dezeen

Проєкт Lanternen розташують на березі моря портового данського міста Есб'єрг. Дерев'яний фасад має відтворювати форму човнів. У будівлі розмістяться водноспортивні клуби, місце зберігання човнів, майстерня та публічні простори.

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Офіс у Шеньчжені (Китай)

Архітектори : Foster + Partners

Офіс у Шеньчжені​​​ / Фото Dezeen

Дві башти зі скла і металу стануть головним офісом робототехнічної компанії DJI. Проєктувальники перекинули місток між двома будівлями – він призначений спеціально для тестування дронів. На нижньому рівні розмістять демонстраційний простір, в якому помістять ринги для боїв між роботами.

Початкова школа (Сунбю, Данія)

Архітектори : Henning Larsen Architects

Початкова школа у Данії / Фото Dezeen

Школа в місті Сунбю стане першою в Данії, що відповідає екостандарту. Все – завдяки енергоефективності та використанню екологічних матеріалів. Споруда плавно переходить у навколишній ландшафт. Внутрішнє планування гнучке – кімнати та зони можна об'єднувати, відділяти та реорганізувати.

Комплекс Nanjing Zendai Himalayas (Нанкін, Китай)

Архітектори : MAD

Мультифункціональний комплекс від MAD / Фото Dezeen

У футуристичних хмарочосах, що нагадують гори, розмістяться офіси, готелі, житло та комерційні приміщення. Між ними з’являться галявини, дерева, ставки, струмки, водоспади, басейни. Деякі менші споруди будуть повністю вкриті зеленню.

Цех San Pellegrino (Сан-Пеллегрино-Терме, Італія)

Архітектори : BIG

Цех San Pellegrino / Фото Dezeen

Команда данського архітектора Б’ярке Інгельса спроєктувала флагманський комплекс для виробника мінеральної води San Pellegrino в італійських Альпах. Тут буде цех для розливу води в пляшки та офіси виробника. Проєктувальники вирішили погратися з класичними елементами римської та італійської архітектури, такими як арки, аркади, портики та галереї.

Житловий комплекс Valley (Амстердам, Нідерланди)

Архітектори : MVRDV

Житловий комплекс Valley / Фото Dezeen

Комплекс Valley складається з трьох з’єднаних між собою багатоповерхових будинків, розрахованих на 200 квартир, офіси, магазини та ресторани. Споруди зі скляним фасадом з одного боку та викладеним каменем з іншого нагадують скелі, між якими розташувалося терасоване плато. Будівництво майже завершилося, наразі триває озеленення території.

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Підводний скульптурний парк ReefLine (Маямі, США)

Архітектори : OMA

Підводний скульптурний парк ReefLine / Фото Dezeen

Підводний парк зі штучним кораловим рифом біля Маямі-Біч покликаний захистити берегову лінію від наслідків змін клімату. Бетонні модулі (зокрема у формі автомобілів), на яких згодом поселяться морські істоти, будуть занурені на глибину шість метрів і простягатимуться на 250 метрів уздовж берега.

Проєкт розробляли спільно з морськими біологами та іншими спеціалістами. Заразом це стане розвагою для любителів снорклінгу. Першу чергу планують завершити до кінця року.

Меморіал Minamisanriku 311 (Мінамі-Санріку, Японія)

Архітектори : Kengo Kuma

Меморіал Minamisanriku 311 / Фото Dezeen

Меморіал присвячено Великому тохокуському землетрусу й цунамі 2011 року. Катастрофа знищила 95% курортного містечка Мінамі-Санріку.