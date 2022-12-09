Учитывая подорожание метров, на рынок вернулись продавцы, которые откладывали продажу с целью заработать или по крайней мере отбить инвестицию. В общем, для "вторички" осень завершилась на вполне положительной ноте.

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Количество предложений возросло более чем в 2 раза

На вторичном рынке жилья наблюдается значительный рост предложений – почти на 57% больше, чем было летом. Наибольший рост рынка фиксируется в:

Кировоградской (+101,96%),

(+101,96%), Харьковской (+72,6%),

(+72,6%), Сумской (67,8%) областях.

Количество предложений снизилось только в четырех областях Украины: Черновицкой, Закарпатской, Винницкой и Черниговской.

Как изменилась стоимость вторичного жилья

Лидером по росту цен остается Киев, где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 93 526 долларов, что на 8,7% выше, чем в октябре. В Киевской области квартиры стоят в среднем около 43 800 долларов.

Еще дороже купить жилье предлагают в:

Львовской – 55 403 доллара,

Закарпатской – 46 974 доллара,

Одесской области – 45 731 доллар.



Как распределились цены на вторичном рынке жилья Украины / Инфографика DOM.RIA

Самое дешевое вторичное жилье можно приобрести в Сумской области (в среднем 21 875 долларов). Ценник в чуть более 23 тысяч долларов предлагают Запорожская, Кировоградская и Николаевская области.

К тому же, по данным DOM.RIA, продажи возобновились в Херсонской области. Приобрести однокомнатную квартиру здесь предлагают в среднем за 27 063 гривны.

Влияет ли ситуация на фронте на покупку жилья в Украине

Действия на фронте – это один из психологических факторов, влияющих на рынок недвижимости. Значительные победы украинской армии, как возвращение Херсона, безусловно дают надежду. Это помогает людям принять решение о покупке недвижимости.

Сейчас наблюдается более интенсивное заключение сделок по покупке. И даже достаточно дорогих сделок. Есть случай, когда клиенты купили недвижимость за более 1 миллиона долларов,

– рассказал в ноябре Юрий Пита.

Также проходят и единичные соглашения по покупке жилья в прифронтовых зонах. Они не значительны, но все же есть.