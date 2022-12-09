З огляду на подорожчання метрів, на ринок повернулися продавці, які відкладали продаж з метою заробити або ж принаймні відбити інвестицію. Тож загалом для "вторинки" осінь завершилася на цілком позитивній ноті.

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Кількість пропозицій зросла більш ніж у 2 рази

На вторинному ринку житла спостерігається значне зростання пропозицій – майже на 57% більше, ніж було влітку. Найбільше зростання ринку фіксується у:

Кіровоградській (+101,96%),

(+101,96%), Харківській (+72,6%),

(+72,6%), Сумській (+67,8%) областях.

Кількість пропозицій знизилася лише у чотирьох областях України: Чернівецькій, Закарпатській, Вінницькій і Чернігівській.

Як змінилася вартість вторинного житла

Лідером щодо зростання цін залишається Київ, де середня вартість однокімнатної квартири становить 93 526 долари, що на 8,7% вище, ніж у жовтні. У Київській області квартири коштують в середньому близько 43 800 долари.

Ще дорожче придбати житло пропонують у:

Львівській – 55 403 долари,

Закарпатській – 46 974 долари,

Одеській області – 45 731 долар.



Як розподілилися ціни на вторинному ринку житла України / Інфографіка DOM.RIA

Найдешевше вторинне житло можна придбати у Сумські області (у середньому 21 875 доларів). Цінник в трохи більш ніж 23 тисячі доларів пропонують Запорізька, Кіровоградська та Миколаївська області.

До того ж, за даними DOM.RIA, продажі відновилися на Херсонщині. Наразі придбати однокімнатну квартиру тут пропонують в середньому за 27 063 гривні.

Чи впливає ситуація на фронті на купівлю житла в Україні

Дії на фронті – це один із психологічних чинників, що впливає на ринок нерухомості. Значні перемоги української армії, як от повернення Херсону, безумовно дають надію. Це допомогає людям прийняти рішення щодо купівлі нерухомості.

Зараз спостерігається інтенсивніше укладання угод щодо купівлі. І навіть доволі дорогих угод. Є випадок, коли клієнти купили нерухомість за понад 1 мільйон доларів,

– розповів у листопаді Юрій Піта.

Також відбуваються й поодинокі угоди щодо купівлі житла у прифронтових зонах. Вони не значні, але все ж є.