Вам нужно будет немного творчески помыслить. Посмотрите на существующее пространство. Что в вашей нынешней гостиной выглядит устаревшим? Чего не хватает? После того, как вы оцените имеющееся помещение и определите его слабые стороны, можете воспользоваться этими советами от дизайнеров.

Обратите внимание Профессиональные секреты: известный девелопер рассказал, как зрительно увеличить квартиру

Уберите беспорядок и тщательно очистите поверхности

Звучит банально, но правда. Если на столе, на полках, у телевизора лежит куча вещей, то их нужно убрать. Если вы элементарно измените расположение декора, гостиная уже будет выглядеть другой.

Дизайнер Танкред Лучки из Лос-Анджелеса считает, что в этом случае стоит использовать правило "чем меньше, тем лучше".

"Опорожнить комнату от лишних вещей и сделать глубокую уборку обязательна. Нет ничего лучше, чем белое полотно, чтобы вы могли начать все заново. Возможно, пора продать или выбросить некоторые вещи", – говорит эксперт.

Переставьте мебель

Удивительно, насколько можно изменить интерьер гостиной, просто переставляя имеющуюся мебель. Это не только придаст комнате свежий вид, но и улучшит с практической стороны.

В небольшой гостиной может быть эффективным группировка мебели вокруг камина в гостиной. Между тем в большей гостиной открытой планировки можно разделить пространство на две или более зон отдыха, разграничивая их мебелью.

Когда вы переставляете мебель, подумайте о создании "зон для разговоров". Для этого нужно сгруппировать диван и кресла так, чтобы создать уютные условия для общения с родными.

Заимствуйте мебель и декор из других комнат

Акцентное кресло из спальни или прикроватная тумбочка освежит вид комнаты и знакомого предмета, который вам нравится. Это касается не только мебели: ковры, лампы, декоративные подушки и даже искусства или вазы – все это сделает свое дело.

"Старый комод может стать тумбой под телевизор, а консольный столик – письменным столом. Это не только обновляет комнату, но и добавляет особый штрих", – говорят дизайнеры.