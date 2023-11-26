Вам потрібно буде лише трохи творчо помислити. Подивіться на наявний простір. Що у вашій теперішній вітальні має застарілий вигляд? Чого не вистачає? Після того, як ви оціните наявне приміщення та визначите його слабкі сторони, можете використати ці поради від дизайнерів.

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Приберіть безлад і ретельно очистьте поверхні

Звучить банально, але правда. Якщо на столі, на полицях, біля телевізора лежить купа речей, то їх треба прибрати. Якщо ви елементарно зміните розташування декору, то вітальня вже матиме інший вигляд.

Дизайнер Танкред Вілучкі з Лос-Анджелеса вважає, що в цьому випадку варто послуговуватися правилом "що менше, то краще".

"Спорожнити кімнату від зайвих речей та зробити глибоке прибирання є обов’язковим. Немає нічого кращого, ніж біле полотно, щоб ви могли почати все заново. Можливо, настав час продати або ж викинути деякі речі", – каже експерт.

Переставте меблі

Дивно, наскільки можна змінити інтер'єр вітальні, просто переставляючи наявні меблі. Це не тільки надасть кімнаті свіжого вигляду, а й покращить з практичного боку.

У невеликій вітальні може бути ефективним групування меблів навколо каміна у вітальні. Тим часом у більшій вітальні відкритого планування можна розділити простір на дві чи більше зон відпочинку, розмежовуючи їх меблями.

Коли ви переставляєте меблі, подумайте про створення "зон для розмов". Для цього треба погрупувати диван і крісла так, щоб створити затишні умови для спілкування з рідними.

Запозичте меблі та декор з інших кімнат

Акцентне крісло зі спальні або тумбочка з передпокою освіжить вигляд кімнати та знайомого предмета, який вам подобається. Це стосується не лише меблів: килими, лампи, декоративні подушки та навіть витвори мистецтва чи вази – все це зробить свою справу.

"Старий комод може стати тумбою під телевізор, а консольний столик — письмовим столом. Це не тільки оновлює кімнату, але й додає особливий штрих", – кажуть дизайнери.