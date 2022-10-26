Однако, опираясь на опыт и сезонность на рынке жилья, некоторые из них все же делятся определенными закономерностями. Чего ожидать от цен в Киеве – дальше.

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Отсутствие спроса затормозит цены на рынке аренды

Одним из главных факторов, влияющих на формирование цен, является спрос. С начала полномасштабного вторжения и до середины лета он был минимален, поэтому цены резко упали. Уже с середины августа по середину сентября заинтересованность столичным жильем возросла. В частности, из-за нового потока переселенцев из Запорожской и Харьковской областей. Это повлияло на удорожание аренды примерно на 20 – 30%.

По словам специалиста в сфере недвижимости Дмитрия Исокова, с конца сентября и по сей день рынок аренды буквально замер. Как добавляет риэлтор Юлия Курганова, пока причин для увеличения спроса аренды в Киеве нет. Соответственно, подорожание квартир не ожидается.

Если не будете спроса, то и цены снова пойдут вниз. Ноябрь и декабрь и без войны были очень безжизненными месяцами. А сейчас, ситуация в стране и уничтожение инфраструктуры врагом, прямо влияют на цены,

– объяснила она.

Эксперт рынка недвижимости Алексей Коваль считает, что к Новому году произойдет определенная заморозка стоимости аренды. Обвала цен также не будет, потому что на хорошие варианты спрос остается.

В связи с отопительным сезоном некоторые владельцы могут снизить стоимость аренды, чтобы увеличить шансы сдать квартиру. Но массового обвала цен, как это было полгода назад, не ожидается.

Цены на новое жилье будут ползти вверх

За последние 6 месяцев цена на квартиры в новостройках выросла в долларовом исчислении на 5,53% и на 32,6% в гривне. Самый существенный рост зафиксирован на премиальные новостройки. При этом, отмечают эксперты, старый жилищный фонд пользуется умеренным спросом – здесь квартиры за последние полгода даже подешевели, если считать в долларах. Пока что квадратный метр на "вторичке" можно купить в среднем за 51 232 гривен.

При этом подорожание в течение ноября и декабря, скорее всего, коснется именно первичного жилья. Цены на новостройки увеличатся на 10 – 20%, отметил Коваль. В то же время, любые чрезвычайные обстоятельства могут повлиять на развитие событий.