Некоторые считают что зимой выгоднее покупать жилье, поскольку активность на рынке снижается. Весной наоборот – цены растут. Но на самом деле не всегда можно спрогнозировать в какой момент появится квартира, которая подойдет вам по всем параметрам.

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Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак рассказал, как правильно искать лучшие предложения на рынке жилья.

С чего начать

Для начала следует определиться с районом, параметрами недвижимости, собственными потребностями.

Сразу, как решили, начинаете смотреть существующие предложения на рынке и ходить на встречи. На этих встречах, предварительных просмотрах, вы узнаете много деталей, которые помогут сформировать вам мнение, верно ли вы выбрали район, дом, квадратуру, этажность, – рассказывает Орищак.

Как только вы выберете для себя 2 – 3 здания и поймете соответствующий ценовой диапазон, ниже которого владельцы не готовы "опускаться", можно начинать пристальный поиск вариантов по конкретным объектам. Необходимо выждать момент, который вас устроит по цене.

Иногда на рынок выходят выгодные предложения, поскольку продавцу нужно срочно выйти в деньги или переехать. Срочность часто становится причиной снижения цены. Итак, подготовившись, вы уже точно будете знать, какой вариант квартиры вы хотите и в каком ценовом диапазоне.

Когда покупать недвижимость

Срочность часто становится причиной снижения цены / Фото Pexels

Осенью и зимой люди заняты ведением бизнеса, созданием планов на активную часть года и менее обеспокоены вопросом переезда. Настроение на изменения приходит весной и летом, считает эксперт.

Для покупателя недвижимости важно понимать, что цены осенью и зимой могут быть стабильными, без значительных просадок.

Есть объекты, которые продаются за конкретную цену, и владелец не готов изменяться под условия рынка. С такими объектами снижения цен ждать не приходится. А вот те предложения, которые ситуационные, что люди решились на переезд в этот период года, зачастую более выгодные. Но разница в цене, исходя из сезонности, вряд ли будет более чем 15 – 20% – добавляет аналитик.

Для продавцов, чтобы получить максимальную выгоду, нужно иметь в запасе время и ждать своего покупателя. Сезонность здесь менее эффективна. Ну и, конечно, важно уметь торговаться и получать нужные для себя условия.