Изменятся ли цены на аренду жилья в Украине до конца 2021: прогноз эксперта

Мнения относительно цен на аренду недвижимости в Украине разошлись. Некоторые эксперты отмечают, что вскоре ситуация стабилизируется, другие - прогнозируют дальнейший рост.

Чтобы уменьшить количество догадок, председатель Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрий Пита выдвинул реалистичные сценарии по ценообразованию. Подробнее – далее.

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По словам председателя Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрия Питы до конца 2021 цены существенно не изменятся. Спрос в больших городах был реализован на 90%, что заложило стоимость жилья на несколько месяцев вперед.

Где и насколько поднимется аренда

Эксперт отметил, что на 10% подорожает жилье в крупных городах:

В Киеве,

Днепре,

Одессе,

Харькове,

Львове.

Рост в других городах не составит более 5%.

К концу года изменений цен не предвидится / Фото unsplash

Президент АСНУ подчеркнул, что в ближайшее время существенных изменений ценников на аренду квартир в стране не предвидится:

Малогабаритное жилье советской застройки, которое пользуется спросом в 60 – 65% нанимателей, может вырасти в цене не более 2 – 3% и в основном за счет появления на рынке новых объектов – преждевременно освобожденных арендаторами квартир, – отметил Юрий Пита.

В то же время он предположил, что нынешние тарифы на отопление могут спровоцировать снижение цены на аренду.