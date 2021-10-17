Щоб зменшити кількість здогадок, голова Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) Юрій Піта висунув реалістичні сценарії щодо ціноутворення. Детальніше – далі.

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За словами голови Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) Юрія Піти, до кінця 2021 року ціни суттєво не зміняться. Попит у великих містах був реалізований на 90%, що заклало вартість житла на кілька місяців вперед.

Де та наскільки підніметься оренда

Експерт зазначив, що на 10% дорожчатиме житло у великих містах:

У Києві,

Дніпрі,

Одесі,

Харкові,

Львові.

Зростання у інших містах не становитиме понад 5%.

До кінця року змін цін не передбачається / Фото unsplash

Президент АСНУ підкреслив, що найближчим часом істотних змін цінників на оренду квартир в країні не передбачається:

Малогабаритне житло радянської забудови, яке користується попитом у 60 – 65% наймачів, може зрости в ціні не більше 2 – 3% і в основному за рахунок появи на ринку нових об’єктів — передчасно звільнених орендарями квартир, – зазначив Юрій Піта.

Водночас він припустив, що цьогорічні тарифи на опалення можуть спровокувати зниження ціни на оренду.