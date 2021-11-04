Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. Также эксперт назвала факторы, которые повлияют на цены.

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До конца года ожидается затишье

Виктория Берещак считает, что до конца 2021 года рост цен на новостройки сохранится в пределах 2 – 4% в месяц. Это связано с:

ростом цен на стройматериалы;

ситуацией на мировом энергетическом рынке, которая сказывается на экономике;

курсом доллара, который, по прогнозам экспертов, будет расти;

всеобщая ситуация в стране, связанная с карантинными ограничениями.

Однако после этого ожидается небольшое затишье в ценовой динамике.

Себестоимость строительства растет, а строить себе в убыток сегодня решится разве что игрок с последней надеждой привлечь покупателя в результате демпинга цен, – добавляет обозреватель рынка недвижимости.

В то же время девелоперы, строящие ликвидные проекты и демонстрирующие нормальную динамику на площадках, вряд ли пойдут на "экономическое самоубийство".

Ожидать существенного снижения цен также не стоит. Эксперт добавляет, что для этого нет никаких предпосылок.

На сколько выросли цены в 2021 году

Цена квадрата в новостройках выросла на 19% в гривне и на 27% – в долларах / Фото pexels

По состоянию на начало ноября средняя цена квадрата в новостройках выросла на 19% в гривне и на 27% – в долларах. При этом рост в категории "комфорт" составил в среднем 25 – 35%, а в бизнес-классе – от 30 до 40%.

Поэтому способствовали сразу две причины – рост стоимости стройматериалов, когда цены на отдельные позиции увеличились вдвое, а также рост инвестиционного спроса из-за падения ставок по депозитам и нестабильной экономической ситуации.

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Важным фактором было и то, что вложиться в недвижимость решилось гораздо больше украинцев, чем в 2020 году. Отсюда – подогретый ажиотажный спрос.

Исходя из общих наблюдений, можно утверждать, что инвестиционный спрос к началу ноября постепенно иссяк. По всей вероятности, отсутствие платежеспособного спроса станет главным фактором сдерживания резкого подорожания квадратного метра в 2022 году.