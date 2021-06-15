В Израиле произошел бум на квартиры из-за иностранцев: что известно

На рынке недвижимости в Израиле наблюдается серьезный ажиотаж. Пандемия коронавирусной инфекции усугубила ситуацию с жильем.

В страну приехало очень много иностранцев, что также сказалось на приобретении недвижимости. Что сейчас происходит на рынке – читайте далее.

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Что происходит с недвижимостью в Израиле

Пандемия коронавирусной инфекции повлияла на рынок недвижимости в Израиле: желающих приобрести жилье в уединенном месте становится все больше.

Я работаю в этой сфере почти 20 лет и не помню, чтобы раньше был такой высокий спрос. Однако как в продажах, так и в аренде мы не видим значительного повышения цен. Недвижимость в Иерусалиме всегда дорожала на 5 – 7% ежегодно. Не думаю, что в этом году будет по-другому,

– отметил Ариэль Марески, владелец компании недвижимости RE/MAX Vision.

По словам экспертов, иммиграция с февраля по апрель 2021 года выросла на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В связи с этим спрос превысил предложение на рынке.

В Израиле наметился бум на жилье / Фото Pixabay

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Существует больший спрос, особенно в тех областях, которые наиболее популярны у приезжих, таких как Рамат-Бейт-Шемеш, например, или Модиин, Иерусалим. Мы работаем с застройщиками. Появляется ощущение, что жилые объекты разлетаются как дефицитные товары в магазине,

– заявил соучредитель агентства недвижимости Olim Advisors Рафи Шульман.

По мнению экспертов, из-за COVID-19 количество людей, желающих приобрести жилье в Израиле, возросло. Покупатели готовы платить больше, несмотря на высокие изначальные цены на недвижимость.

Иностранцы мечтают о недвижимости в Израиле / Фото Pixabay