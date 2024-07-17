В Британии продают ядерный бункер 1950-х годов: сколько он стоит и что внутри

Ядерный бункер, являющийся частью британской истории Холодной войны, решили продать на аукционе. Он расположен в городке Седберг, графство Камбрия.

Начальная ставка очень низкая – всего 20 тысяч фунтов стерлингов за бункер вместе с автостоянкой. Агенты говорят, что это уникальная недвижимость, что гарантирует уверенность в будущем.

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Настоящий бункер, что построили на случай ядерной войны

Этот ядерный бункер Королевского наблюдательного корпуса (ROC), иначе известный как Королевский наблюдательный пост, был одним из многих, построенных в 1950-х годах.

Бункер хорошо сохранился, и его еще и отремонтировали / Фото SDL Property Auctions

Бункер был предназначен как защитное помещение для трех наблюдателей на случай ядерной атаки. Они должны были следить за взрывами и сообщать о последствиях. Те, кто находились в бункерах, имели достаточно еды и воды на две недели, а также стационарный телефон и радиосвязь.

Там до сих пор безопасно и сухо, поэтому нынешний владелец отремонтировал его и решил продать. Охотники за домами быстро заметили необычную недвижимость и предположили, что он может когда-то и пригодиться.

Он в отличном состоянии, отремонтирован, чистый, сухой и безопасный, а также имеет земельный участок с воротами для безопасности. Он даже оснащен активной телефонной линией, пригодной для широкополосной связи,

– рассказали агенты.

Бункер вывели из эксплуатации в 1990-х годах. На одном из фото видно оригинальный вход – люк с лестницей, спускающейся по узкому бетонному тоннелю. На другой фотографии можно увидеть "жилую зону" – помещение с небольшой дровяной печью, пару мягких и пару деревянных стульев, стол и тумбу.