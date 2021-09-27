В каких регионах Украины наблюдается подорожание однокомнатных квартир: актуальные цены
Источник:News.Finance
Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Украины выросла почти на 12%. Рассказываем, в каких регионах наблюдается наибольшее подорожание.
Согласно данным исследований геоинформационной системы "Увекон", сегодня медианная цена составляет $856 за квадратный метр. Больше всего в цене выросли одно- и трехкомнатные квартиры.
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На сколько выросли цены
- 1-комнатные квартиры подорожали на протяжении 2018 – 2020 на 14,8% (в долларовом эквивалентны)
- 2-комнатные – на 10,8%;
- 3-комнатные – на 11,4%;
- цена на 4-комнатные выросла в цене на 10,5%.
В большинстве регионов Украины, кроме Луганской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областей наибольший рост стоимости жилья на вторичном рынке зафиксировано в сегменте однокомнатных квартир.
Малогабаритное жилье, преимущественно однокомнатные квартиры, является наиболее привлекательным сегментом для покупателей жилья. При этом в некоторых регионах страны, а именно в Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Харьковской областях Популярность "однушок" ярко выражена не на вторичном, а на первичном рынке в областных центрах и их окрестностях, – рассказал гендиректор группы компаний "Увекон" Владимир Шалаев.
Эксперт добавляет, что популярность однокомнатных квартир на первичном рынке в вышеназванных областных центрах составляет 60% от всего количества такого типа жилья, а на вторичном – около 40%.
По его прогнозам, по итогам 2021-го стоимость жилья на вторичном рынке возрастет до 10 – 15% в долларовом эквиваленте.
В течение этого года стоимость квартир на "вторичке" выросла в среднем на 1,5 – 2% ежемесячно. Таким образом, начиная с 2018-го, стоимость квартир в зависимости от региона, увеличится на 22 – 27%, – подытожил Шалаев.
Как распределились цены по регионам
Киевская область
Активный сезон покупки жилья, студенты и приезжие "подогрели" рынок аренды в Киеве, поэтому средняя цена квартиры превысила $500.
В Киевской области средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 20,2% до $ 716,7 за квадратный метр:
- цены на однокомнатную квартиру подросли в цене на 21,1%;
- двухкомнатные квартиры – на 22,2%;
- трехкомнатные – на 13,8%;
- четырехкомнатные – на 9,1%
Львовская область
Во Львовской области средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 4% до $842,8 за квадратный метр:
- однокомнатные квартиры подорожали в среднем на 8,6%;
- двухкомнатные квартиры – на 5,2%;
- трехкомнатные – на 1,1%;
- четырехкомнатные, наоборот, – подешевели на 2,3%.
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Одесская область
В Одесской области средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 1,3% до $ 925,7 за квадратный метр:
- стоимость однокомнатных квартир выросла всего на 0,9%;
- двухкомнатных – на 0,8%;
- квартир с тремя комнатами – на 3%;
- четырехкомнатных – на 1%.
Харьковская область
В Харьковской области средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 9,5% до $ 737,3 за квадратный метр:
- однокомнатные квартиры выросли в среднем на 10,6%;
- двухкомнатные – на 7,9%;
- трехкомнатные – на 11,2%;
- четырехкомнатные – на 8,1%.