Ранее объект принадлежал супермодели и актрисе Синди Кроуфорд. Как выглядит дом, и сколько за него заплатил предприниматель украинского происхождения – читайте далее.

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Что известно о сделке

Супермодель Синди Кроуфорд купила особняк в штате Калифорния у музыканта OneRepublic Райана Теддера. Он обошелся ей 11,6 миллиона долларов (около 302 миллионов гривен по курсу на то время) в 2017 году. Теперь стало известно о продаже объекта совладельцу WhatsApp Яну Куму. Бизнесмен заплатил за недвижимость 13,5 миллиона долларов (360 миллионов гривен).

Теперь дом Синди Кроуфорд принадлежит Яну Куму / Фото Realtor.com

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Что известно о доме

Особняк был построен в середине XX века. Его площадь – около 500 квадратных метров. Внутри есть 5 спален и 5 ванных комнат, просторная гостиная с баром и камином, кухня с островом и мраморным столом. В доме – высокие потолки и стеклянные стены. На участке есть большой бассейн и автодром. Примечательно, что владельцем дома по соседству также является Ян Кум.

Как выглядит особняк / Фото Realtor.com: