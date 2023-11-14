Если вы рассматриваете варианты цвета для спальни и думаете, стоит ли отойти от привычных нейтральных цветов, эти красочные дизайны дадут вам толчок. Вот пять идей, которые действительно достойны вашего внимания.
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Любовь к лаванде
Лавандовый хорошо сочетается с темно-синим, шоколадным, темно-коричневым и белым / Фото Jonathan Alder
Темный оранжевый
Этот оттенок назвали "богатой ржавчиной" / Фото Davide Lovati
Кремовый оттенок розового с оливковым.
Очень редкое, но замечательное сочетание. Фото Annie Sloan
Средне-голубой с желтыми акцентами
Насыщенный оттенок голубого является хорошим фоном для желтых деталей. Фото Gunter & Co
Акцент на красно-белом потолке
Красочные идеи для спальни не ограничиваются только стенами / Фото Farrow & Ball