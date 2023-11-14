Если вы рассматриваете варианты цвета для спальни и думаете, стоит ли отойти от привычных нейтральных цветов, эти красочные дизайны дадут вам толчок. Вот пять идей, которые действительно достойны вашего внимания.

Обратите внимание Льготная ипотека "еселя" под 3%: отвечаем на часто задаваемые вопросы

Любовь к лаванде

Лавандовый хорошо сочетается с темно-синим, шоколадным, темно-коричневым и белым / Фото Jonathan Alder

Темный оранжевый

Этот оттенок назвали "богатой ржавчиной" / Фото Davide Lovati

Кремовый оттенок розового с оливковым.

Очень редкое, но замечательное сочетание. Фото Annie Sloan

Средне-голубой с желтыми акцентами

Насыщенный оттенок голубого является хорошим фоном для желтых деталей. Фото Gunter & Co

Акцент на красно-белом потолке

Красочные идеи для спальни не ограничиваются только стенами / Фото Farrow & Ball