Якщо ви розглядаєте варіанти кольорів для спальні та думаєте, чи варто відійти від звичних нейтральних кольорів, ці барвисті дизайни дадуть вам поштовх. Ось п'ять ідей, які справді варті вашої уваги.

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Любов до лаванди

Лавандовий добре поєднується з темно-синім, шоколадним, темно-коричневим і білим / Фото Jonathan Alder

Темний помаранчевий

Цей відтінок назвали "багатою іржею" / Фото Davide Lovati

Кремовий відтінок рожевого з оливковим

Дуже рідкісне, але чудове поєднання / Фото Annie Sloan

Середньо-блакитний з жовтими акцентами

Насичений відтінок блакитного є гарним тлом для жовтих деталей / Фото Gunter & Co

Акцент на червоно-білій стелі

Барвисті ідеї для спальні не обмежуються лише стінами / Фото Farrow & Ball