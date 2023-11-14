Забудьте о белом: 5 идей для красочного дизайна спальни
Источник:Homes & Gardens
Поскольку наши спальни редко кто-то видит, кроме нас самих, мы можем выбрать те цвета, которые нам очень нравятся. А это, как правило, не только белый, бежевый или кремовый. Дизайнеры советуют быть смелее.
Если вы рассматриваете варианты цвета для спальни и думаете, стоит ли отойти от привычных нейтральных цветов, эти красочные дизайны дадут вам толчок. Вот пять идей, которые действительно достойны вашего внимания.
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