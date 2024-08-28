До покраски фасад был бледно-розовым еще с 1992 года. За это время община привыкла видеть особняк именно таким, поэтому не могла сдержать своих эмоций.

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Теперь дом "мозолит перед глазами"

Дом стоимостью 450 тысяч фунтов, то есть около 24,5 миллиона гривен, расположен в английском городе Кросс. Соседка Джиллиан говорит, что из-за своего необычного дизайна жилье теперь "мозолит ей перед глазами".

Даже не могу представить, что заставило его покрасить дом в такой цвет. Я единственная, кто видит это каждый день, и мне совсем не нравится,

– признается соседка.

Фасад оттенка фуксия / Фото Alamy

Владелец, по имени Дэйв, говорит, что он не сделал ничего плохого, а только лучше. По словам хозяина, он "подправил цвета".

Знаю, что сейчас он достаточно яркий, но розовый цвет, что был раньше ... Понимаете, когда на него падало солнце, то он казался совершенно белым. Я стараюсь сохранить помещение таким, каким оно было, но подправил цвета. Да, сейчас он немного выделяется, но через пару лет потускнеет,

– объяснил Дейв.

Новый хозяин говорит, что, кроме негатива, получил несколько положительных комментариев.