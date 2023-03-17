Геометрический шедевр: загляните в уникальный домик среди леса

Где-то между Райнбеком и долиной Гудзона в США находится Ex of In House. Этот экодом, который называют "геометрическим шедевром", поражает своей формой ди интерьером.

Это жилье является одним из лучших экологичных домов в мире. Ведь оно выходит за пределы минималистических идей дизайна.

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"Геометрический шедевр"

Дом построен и обустроен по инновационным технологиям. В доме проложено геотермальное отопление и охлаждение, а на крыше установлены солнечные панели. Все стены внутри сделаны из местного дерева с суперизоляционной конструкцией.

Но это больше, чем экодом – это художественный проект. Входная веранда – это деревянный шар, который с первого момента заставляет погрузиться в игривое геометрическое пространство.

Интерьер экодома / Фото Airbnb

В доме хорошая кухня, но нет полноценных спален. Здесь обустроены только уголки для сна, где есть две кровати-футон в японском стиле и еще один диван-футон.

Экодом можно арендовать. Цены изменяются в зависимости от даты. В ближайшее время доступны ночи за 500 долларов.