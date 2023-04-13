Важно знать, где можно экономить, а во что все-таки стоит вложить немного больше, чтобы потом не жалеть. Подробное о качественной экономии рассказываем дальше.

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Как сэкономить на ремонте

На потолке

Процесс отделки потолка можно сделать несколько дешевле, заменив гипсокартон на натяжной матовый потолок с теневым примыканием к стенам. Это решение будет бюджетным, а зрительно никак не повлияет на интерьер.

Дверь и плинтус

На межкомнатных дверях можно сэкономить / Фото Pexels

Желание получить стильный и практичный дизайн иногда заставляет принимать дорогостоящие решения, которые не всегда будут вам нужны. Если и вы планировали усовершенствовать свой дизайн дверью скрытого монтажа или скрытыми плинтусами, можете выбрать более дешевые и более простые альтернативы. Любителям минимализма удастся найти на рынке достойную и бюджетную замену: однотонная дверь с наличниками и плинтус без фрезеровок.

Батареи

Радиаторы новые владельцы часто желают менять, чтобы улучшить визуально будущую квартиру. Это решение будет не из дешевых, а заменить его можно обычной краской. Именно так, вы можете легко покрасить батареи в нужный цвет, который будет вписываться в ваш интерьер, и сэкономить.

Сантехника



Сантехника скрытого монтажа стоит куда дороже / Фото Pexels

Сегодня тренды диктуют новые правила и рекомендуют покупателям выбирать сантехнику скрытого монтажа. Это решение действительно выглядит качественно, а стоит немало. Если вы готовы к экономии и проект позволяет заменить скрытый монтаж классическим, смело выбирайте его.

Электрофурнитура

Стоимостные выключатели и розетки требуются далеко не повсюду. Особенно неуместно переплачивать за стильный визуал и качество в местах, где они вообще не видны. В скрытых локациях можно смело экономить.