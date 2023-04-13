Важливо знати, де можна економити, а у що все ж варто вкласти трохи більше, аби потім не шкодувати. Детальне про якісну економію розповідаємо далі.

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Як зекономити на ремонті

На стелі

Процес обробки стелі можна зробити дещо дешевшим, замінивши гіпсокартон на натяжну матову стелю з тіньовим примиканням до стін. Це рішення буде бюджетним, а візуально ніяк не вплине на інтер'єр.

Двері та плінтус

На міжкімнатних дверях можна зекономити / Фото Pexels

Бажання отримати стильний та практичний дизайн часом змушує ухвалювати дорогі рішення, які не завжди будуть вам потрібні. Якщо і ви планували усучаснити свій дизайн дверима прихованого монтажу чи прихованими плінтусами, можете обрати дещо дешевші та простіші альтернативи. Любителям мінімалізму вдасться знайти на ринку гідну та бюджету заміну: однотонні двері з лиштвою і плінтус без фрезерувань.

Батареї

Радіатори нові власники часто охочі змінювати, аби також покращити візуально майбутню квартиру. Це рішення буде не з дешевих, а замінити його можна звичайною фарбою. Саме так, ви можете легко пофарбувати батареї у потрібний колір, який вписуватиметься у ваш інтер'єр, та добряче зекономити.

Сантехніка



Сантехніка прихованого монтажу коштує куди дорожче / Фото Pexels

Сьогодні тренди диктують нові правила та затято рекомендують покупцям обирати сантехніку прихованого монтажу. Це рішення і справді виглядає якісно, а коштує чимало. Якщо ви готові до економії і проєкт дозволяє замінити прихований монтаж на класичний, сміливо обирайте його.

Електрофурнітура

Вартісні вимикачі та розетки потрібні далеко не всюди. Особливо недоречно переплачувати за стильний візуал та якість у місцях, де їх взагалі не видно. У прихованих локаціях можна сміливо економити.