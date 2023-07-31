Двухэтажный пентхаус вмещает четыре спальни. Изюминкой собственности является бассейн на крыше.

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Пентхаус полностью обновили

Агент по недвижимости рассказал, что квартиру недавно полностью отремонтировали, используя высококачественное оборудование и отделку.

Жилая площадь пентхауса составляет 438 квадратных метров. Это помещение открытой планировки выходит на привлекательный балкон.

Хорошая современная кухня имеет самую качественную технику. Большой люкс вмещает в себя гардеробную, отдельную ванную комнату и имеет прямой выход на палубу на крыше.

Современный интерьер открытой планировки.

В интерьере удачно соединили холодные и тёплые оттенки. Особого уюта и комфорта добавляет мягкая мебель.

В гостиной, столовой и кухне установлены панорамные окна и качественный бамбуковый пол. По одну сторону пентхауса можно рассматривать великолепные виды на город, по другую – безграничный океан.



Океан прекрасно виден из окна / Фото Supplied