Двоповерховий пентхаус вміщує чотири спальні. Родзинкою власності є власний басейн на даху.

Зверніть увагу Клубний будинок у затишному районі: КН РІЕЛ про переваги нового проєкту у Львові

Пентхаус повністю оновили

Агент з нерухомості розповів, що помешкання нещодавно повністю відремонтували, використовуючи високоякісне обладнання та оздоблення.

Житлова площа пентхауса становить 438 квадратних метрів. Це помешкання відкритого планування виходить на привабливий балкон.

Гарна сучасна кухня має найякіснішу техніку. Великий люкс вміщує гардеробну, окрему ванну кімнату та має прямий вихід на палубу на даху.

Сучасний інтер'єр відкритого планування / Фото Supplied

В інтер'єрі вдало поєднали холодні й теплі відтінки. Особливого затишку та комфорту додають м'які меблі.

У вітальні, їдальні та кухні встановлені панорамні вікна та якісна бамбукова підлога. По один бік пентхауса можна розглядати чудові краєвиди на місто, по інший – безмежний океан.



Океан чудово видно з вікна / Фото Supplied