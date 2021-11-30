Эксперты назвали 3 антитренда в праздничном декоре: чем заменить
Источник:Realtor
Из-за прошлогодних ограничений, в этом Новом году население всего мира стремится компенсировать утраченное. И конечно, создать праздничное настроение поможет особый декор.
Большинство из тех, кто планирует грандиозный праздник, скорее всего, достанут любимые новогодние игрушки, блестящие украшения и гирлянды. Но, отмечают эксперты, не все они будут одинаково трендовыми. Итак, если в этом году вы планируете опубликовать фото своей елки в инстаграме, лучше ознакомиться с тем, чего следует избегать.
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Сочетание красного и зеленого цветов
Это первое, что приходит в голову, когда вы начинаете подготовку к рождественскому сезону. Дизайнеры интерьера понимают эту ассоциацию, поскольку сочетание красного и зеленого – это то, что возвращает нас к привычным вещам после длительных потрясений.
Однако, по словам Брэндона Харта, представителя по маркетингу сети товаров для дома Wayfair, в этом году следует отойти от привычных представлений о празднике. Он советует обратить внимание на голубые оттенки, которые стали популярны благодаря средиземноморскому стилю.
Еще один актуальный тренд – декор в оттенках драгоценных камней. Выберите один из них и не бойтесь переборщить со серебром и золотом. В этом сезоне чрезмерная роскошь будет актуальна, как никогда раньше.
Минималистичный декор
Венок на стене и "голая" елка – больше никого не удивляют.
Лучше, чтобы ваша гостиная выглядела так, словно здесь взорвалась коробка с рождественскими украшениями, –
рассказывает дизайнер Марти Башерта.
После прошлогоднего отказа от громких празднований стоит позволить себе богемный декор. Эксперты отмечают, что для его достижения прекрасно подойдут бохо элементы и ретро-игрушки.
Ищите украшения и гирлянды ручной работы в цветах, которые необязательно ассоциируются с традиционным Рождеством, –
отмечают дизайнеры.
И не экономьте на гирляндах. Сейчас можно найти любые варианты этого украшения, так что вы с легкостью добавите их к любой схеме декора.
Весь декор приобретен в магазине
Используйте декор и украшения из натуральных материалов / Фото unsplash
Это самый легкий путь, но воспользоваться им не стоит. Дизайнеры интерьеров утверждают, что в этом году стоит вернуться к "настоящему" и натуральному.
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Эксперты отмечают, что есть два способа достичь желаемого эффекта: посетить винтажные магазины в поисках игрушек из натуральных материалов или поискать старые семейные реликвии, которые, вероятно, до сих пор хранятся на чердаке. Вы также можете создать игрушки самостоятельно, вовлекая в процесс всю семью. Ведь тренд на вторичное использование и переработку материалов сохраняется и в новогоднюю ночь.
Также важно отказаться от искусственных елок и использовать вместо них настоящие ветки или венки из хвои.
И помните: праздничное декорирование помещений – это прежде всего ваше представление о празднике. И именно оно должно стать центральным элементом при выборе того, как вы украсите дом.