Если вы находитесь на этапе поиска стильного текстиля или уже перебираете методы исправления прежних ошибок, советуем прислушаться к советам экспертов.

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Шторы и покрывало на кровать из одного материала



Кровать – это большое цветовое пятно, влияющее на стиль спальни / Фото dekoriko

Одно из самых неудачных решений – выбор штор и покрывала на кровать из одного материала. Поскольку две большие плоскости в спальне, комната будет выглядеть слишком "плоско" и бездушно.

Исправить эту ошибку просто. Достаточно заменить покрывало или шторы. Продумайте другие цветные сценарии, сосредоточившись на других цветах, с которыми можно соединить текстиль. Кроме того, среди современных трендов – отказ от покрывала. Вместо этого вы можете купить однотонное постельное белье.

Если боитесь смелых экспериментов, используйте один цвет различных фактур и оттенков.

Акцент на шторах



Если вы мечтаете о ненавязчивом интерьере – выбирайте нейтральные шторы / Фото ratatum

Шторы могут добавить в комнату фактуры, но только в комплексе. Если вы используете слишком агрессивный цвет или активный принт, то весь акцент переместится в зону окна, тогда как остальная часть комнаты останется "серой зоной".

Канты на покрывала и подушки



Не стоит делать канты на покрывала и подушки из остатков ткани для штор / Фото stroy-podskazka

Чтобы не допустить этой ошибки, следует понимать, что текстиль, как и другие детали интерьера (отделочные материалы, цвет, фактуры, декор) должен передавать главную идею интерьера, рассказывать историю о человеке, живущем в этой комнате. К сожалению, остатки из штор не помогут реализовать эту задачу.

Неправильно подобранный ковер



Ножки кровати должны стоять на ковре / Фото idei

Есть 2 наиболее распространенные ошибки, связанные с расположением ковра: неправильно выбранный размер и неправильное расположение.

С помощью ковра можно визуально исправить или усугубить габариты комнаты, что особенно чувствуется в небольших просторах. К примеру, вытянутая спальня с узким ковром будет выглядеть еще теснее. Поэтому ковер должен заходить под кровать в тумбочки или закрывать площадь пола под кроватью полностью. Его площади должно хватать на подступы к кровати с обеих сторон.

Также в спешке владельцы квартир часто выбирают ковер неподходящего цвета. Чтобы избежать этого, старайтесь учитывать не только общую цветовую схему, но также активные паттерны, а также цвет штор.

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Постель с ярким принтом



Используйте однотонную постель без излишка подушек / Фото Pinterest

Частая ошибка текстильного оформления спальни – неправильный подбор постельного белья. Яркий принт и неподходящий цвет могут нарушить стилистику комнаты, ведь в тренде взвешенный подход и лаконичность. Еще хуже – если вы используете синтетику. Это не только разрушает эстетику, но и оказывает негативное влияние на отдых. Поэтому лучше выбирать натуральные ткани – хлопок, шелк или лен.