Якщо ви якраз перебуваєте на етапі пошуку стильного текстилю або вже перебираєте методи виправлення колишніх помилок, радимо прислухатися до порад експертів.

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Штори та покривало на ліжко з одного матеріалу


Ліжко – це велика колірна пляма, яка впливає на стиль спальні / Фото dekoriko

Одне із найбільш невдалих рішень – вибір штор та покривала на ліжко з одного матеріалу. Оскільки це дві великі площини в спальні, кімната виглядатиме занадто "плоско" та бездушно.

Виправити цю помилку просто. Достатньо замінити покривало чи штори. Продумайте інші кольорові сценарії, зосередившися на інших кольорах з якими можна поєднати текстиль. Крім того, серед сучасних трендів – відмова від покривала. Натомість ви можете купити однотонну постільну білизну.

Якщо боїтеся сміливих експериментів використовуйте один колір різних фактур та відтінків.

Акцент на шторах


Якщо ви мрієте про ненав'язливий інтер'єр – обирайте нейтральні штори / Фото ratatum

Штори можуть додати кімнаті фактури, але лише у комплексі. Якщо ви використаєте занадто агресивний колір чи активний принт – весь акцент переміститься в зону вікна, тоді як інша частина кімнати залишиться "сірою зоною".

Канти на покривала та подушки

Не варто робити канти на покривала та подушки із залишків тканини для штор Не варто робити канти на покривала та подушки із залишків тканини для штор / Фото stroy-podskazka

Щоб не допустити цієї помилки, потрібно розуміти, що текстиль, як і інші деталі інтер'єру (оздоблювальні матеріали, колір, фактури, декор), повинний передавати головну ідею інтер'єру, розповідати історію про людину, яка живе у цій кімнаті. На жаль, залишки зі штор не можуть впоратися із цим завданням.

Неправильно підібраний килим

Ніжки ліжка повинні стояти на килимі Ніжки ліжка повинні стояти на килимі / Фото idei

Є 2 найпоширеніші помилки, пов'язані із розташуванням килима: неправильно підібраний розмір та неправильне розташування.

За допомогою килима можна візуально виправити або погіршити габарити кімнати, що особливо відчувається у невеликих просторах. Приміром, витягнута спальня з вузьким килимом виглядатиме ще тісніше. Тож килим повинен заходити під ліжко до тумбочок або закривати площу підлоги під ліжком повністю. Його площі має вистачати на підступи до ліжка з обох боків.

Також у поспіху власники квартир часто обирають килим невідповідного кольору. Щоб уникнути цього, намагайтеся враховувати не тільки загальну колірну схему, але також активні патерни, а також колір штор.

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Постіль з яскравим принтом

Використовуйте однотонну постіль без надлишку подушок / Фото Pinterest

Часта помилка текстильного оформлення спальні – неправильний підбір постільної білизни. Яскравий принт і невідповідні кольори можуть порушити стилістику кімнати, адже в тренді виважений підхід та лаконічність. Ще гірше – якщо ви використовуєте синтетику. Це не лише руйнує естетику, але й негативно впливає на відпочинок. Тож краще обирати натуральні тканини – бавовну, шовк чи льон.