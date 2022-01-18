Эксперты рассказали, когда следует ожидать удешевления квадратных метров в Украине

Застройщики уверены в дальнейшем подорожании недвижимости в течение 2022 года. Однако эксперты ожидают, что завышенная стоимость квадратных метров, превысившая покупательную способность, может привести к снижению цен.

Первичный рынок недвижимости будет более стабильным, чем в прошлом. Жилье хоть и будет дорожать, но плавно. Такими прогнозами поделились эксперты сервиса по подбору квартир в новостройках vn.com.ua.

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Рынок недвижимости: прогнозы на 2022 год

По словам экспертов, рост цен будет зависеть от курса нацвалюты и себестоимости строительства. При этом некоторые считают, что первое полугодие будет спокойным для рынка.

Так, по словам главы Ассоциации риелторов Юрия Питы, ближе к концу 2022 года, стоит ожидать пусть и небольшого, но снижения стоимости "квадрата". В то же время в "Киевгорстрое" прогнозируют подорожание жилья в связи с ростом цен на стройматериалы и рабочую силу.

Нынешние цены на новые квартиры уже сильно превысили покупательскую способность. Поэтому в 2022 году очередей в отделах продаж не будет. Даже те, кто располагает финансами, не спешат заключать соглашения, надеясь на снижение прайса.

Кто будет покупать жилье

В 2022 году главными покупателями станут специалисты IT-сферы (35%). Еще примерно 30% жилья в текущем году придется на менеджеров среднего звена и топ-менеджеров. Примерно пятую часть покупателей составят представители творческих профессий.

В этом году, как и в 2021 году, спрос сосредоточится на квартирах улучшенной планировки, так называемое смартжилье, а также таунхаусы. Покупателя интересует не только комфорт своей жилплощади, но и обустройство территории ЖК – инновации и инфраструктура