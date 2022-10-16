Известно, что строительство будет завершено к 2023 году. В то же время цена пентхаусов в элитном доме пока не разглашается.

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Как выглядит уникальный комплекс, увитый плющом.

Площадь двухуровневого пентхауса Элтона Джона – 241 квадратный метр. Здесь предусмотрено 3 спальни и столько же ванных комнат, одна из которых имеет опцию тропического душа.



В пентхаусе предусмотрено 2 этажа / Фото King Toronto

На втором этаже оборудован спа-центр с паровой баней и сауной. Пентхаус имеет панорамные окна, поэтому жители смогут наслаждаться видом на горизонты Торонто.



Современная кухня / Фото King Toronto

Через главный атриум пробивается живое дерево. На каждом этаже есть терраса, окутанная плющом.

Не менее грандиозен сам комплекс, который включает тренажерный зал, бассейн и комнату для вечеринок. А в пресс-релизе King Toronto говорится, что опыт проживания в комплексе сравним с походом в горы.



Холл жилого комплекса / Фото King Toronto

Авторы проекта максимально интегрировали в каждую зону природу. Фасады, террасы и внутреннее пространство украшены растениями. Ведь даже в бурном городе нужен отдых среди зелени.



Стеклянные фасады украшены зеленью / Фото King Toronto