Відомо, що будівництво завершать до 2023 року. Водночас ціна пентхаусів в елітному будинку наразі не розголошується.

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Який вигляд має унікальний комплекс, повитий плющем

Площа дворівневого пентхауса Елтона Джона – 241 квадратний метр. Тут передбачено 3 спальні та стільки ж ванних кімнат, одна із них має опцію тропічного душу.



У пентхаусі передбачено 2 поверхи / Фото King Toronto

На другому поверсі обладнано спа-центр із паровою лазнею та сауною. Пентхаус має панорамні вікна, тож мешканці зможуть насолоджуватися краєвидом на горизонти Торонто.



Сучасна кухня / Фото King Toronto

Через головний атріум пробивається живе дерево. На кожному поверсі є тераса, оповита плющем.

Не менш грандіозним є сам комплекс, який включає тренажерний зал, басейн та кімнату для вечірок. А у пресрелізі King Toronto сказано, що досвід проживання у комплексі можна порівняти із походом у гори.



Хол житлового комплексу / Фото King Toronto

Автори проєкту максимально інтегрували у кожну зону природу. Фасад, тераси та внутрішній простір прикрашені рослинами. Адже навіть у бурхливому місті потрібен відпочинок посеред зелені.



Скляні фасади прикрашені зеленню / Фото King Toronto