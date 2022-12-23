Аналитики назвали страны Европы с лучшей теплоизоляцией жилья

С наступлением холодов все больше европейцев начинают беспокоиться о счетах за отопление, которые растут на фоне вторжения России в Украину. В то же время Европейская комиссия призвала государства подготовиться к этой зиме, в частности, улучшить теплоизоляцию зданий.

Но граждане не всех стран одинаково чувствуют поднятие цен на электроэнергию и похолодание в помещениях. Это объясняется тем, что потери тепла в европейских домах сильно различаются.

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В какой стране самая плохая теплоизоляция

Согласно данным исследования компании tado, самые высокие потери тепла зафиксированы в Великобритании. К тому же страна имеет старейший жилищный фонд – 37% домов здесь было построено к 1946 году.

Исследование продемонстрировало, что при наружной температуре в 0 градусов Цельсия, дом, прогретый до 20 градусов, потеряет в среднем 3 градуса Цельсия лишь за 5 часов.

Не менее существенные потери тепла продемонстрировали:

Бельгия – потеря 2,9 градуса по Цельсию,

– потеря 2,9 градуса по Цельсию, Франция – 2,5 градуса,

– 2,5 градуса, Нидерланды – 2,4 градуса,

– 2,4 градуса, Испания – 2,2 градуса.

Потери тепла в этих пяти странах выше средних потерь 1,8 градуса по Цельсию в других проанализированных странах.

Лидеры исследования

Больше всего о сохранении тепла в помещениях заботятся Норвегия с показателем потерь тепла 0,9 градуса по Цельсию и Германия, где через 5 часов температура в доме опускается в среднем на 1 градус.

Как распределилось жилье по возрасту

Великобритания возглавляет также список стран с высокой долей домов, построенных до 1945 года (36,5%), за ней следуют:

Бельгия (33,9%);

(33,9%); Дания (31,9%).

На Кипре самая низкая доля домов, построенных к 1945 году, составляет лишь 3% от общего фонда. В Греции это 7,3%, за ней следует Румыния (11,1%). В 13 странах ЕС доля домов, построенных к 1945 году, превышает 20%.

Великобритания оказалась и на верхушке рейтинга стран с самым большим количеством жилья, построенного до 1970 года, с показателем 62%. Сюда также попали:

Швеция (60,5%),

(60,5%), Германия (59,4%),

(59,4%), Литва (59,1%).

Этот показатель также высок в Дании (58,9%) и Бельгии (58,5%).

Есть только шесть стран, в которых к 1970 году было построено менее трети домов. Это Кипр, Греция, Испания, Ирландия, Мальта да Финляндия.