Хуже всего утеплены домохозяйства Британии с рейтингом D и ниже. Именно они могут претендовать на грант в размере 1500 фунтов.
Читайте также От чего зависит коммуналка в новостройках: важные нюансы, на которые следует обратить внимание
Что происходит с термоизоляцией домов в Великобритании
Весной 2023 года в Великобритании начнет действовать программа по утеплению жилья. Ее общая продолжительность – 3 года. Домохозяйства, которые приобщатся к инициативе. смогут экономить на коммунальных услугах примерно по 310 фунтов в год.
При этом отмечено, что еще в 2020 году более 12 миллионов домов в Англии и Уэльсе имели рейтинг энергоэффективности не выше D. При этом даже новостройки не всегда соответствуют современным стандартам.
Мы до сих пор строим новые дома, не соответствующие минимальным стандартам энергоэффективности,
– заявляет британская климатическая консультативная группа UKCCC.
Пренебрежение правилами приводит к тому, что потери тепла в старых домах составляют 45%. В настоящее время правительство предлагает утеплить жилье, имеющее двойные наружные стены с полостью между двумя кладочными слоями. Между ними планируется выложить утеплитель. Еще 31% домов со сплошными стенами комплексно утеплят снаружи фасада.
Ситуация с энергоэффективностью зданий в Европе / Инфографика Tado
Приблизительно 35% жилья в Великобритании является социальным или арендованным, и именно эти категории наименее энергоэффективны. Частные арендодатели рискуют быть оштрафованы на 5 000 фунтов за то, что сдают жилье с рейтингом ниже E.
Какая ситуация в Украине
- В июле ВРУ проголосовала за законопроект №6485 о комплексной термоизоляции зданий, цель которого – повысить энергоэффективность украинского жилья.
- Также в Украине начнут действовать новые правила. В частности, минимальные требования к энергетической эффективности будут дифференцироваться в зависимости от функционального назначения зданий, их высотности и вида строительства. А минимальные требования к энергетической эффективности будут применяться уже при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.
- Кроме того, у нас работают инициативы, призванные улучшить энергоэффективность домов. Так, в Киеве жители многоэтажек могут подать заявку на комплексное утепление по программе 70/30.