Эра аренды "за коммуналку" заканчивается: в Киеве выравниваются цены на квартиры

Аналитики утверждают, что традиционно после летнего затишья рынок недвижимости Киева оживится ближе к осени. А уже зимой стоимость аренды и покупки жилья в гривневом исчислении приблизится к форс-мажорной планке.

Определенное оживление видно уже сейчас – цены после весны ползут вверх, арендодатели отменяют возможность арендовать жилье "за коммуналку", а украинцы, которые возвращаются в Киев, начинают формировать реальный спрос.

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Сколько сегодня стоит аренда киевских квартир

Еще несколько месяцев назад закон спроса и предложения на рынке аренды жилья в Украине совсем не работал. Новых договоров, за исключением продления имеющихся убежищ для переселенцев за 50% или за "коммуналку", не было вообще. Сейчас же – аренда медленно возвращается в норму, а конъюнктура наконец-то определяет стоимость.

Первая волна оживления прошлась столицей в апреле – тогда арендаторы, выезжавшие в более спокойные регионы Украины, вернулись домой. Рынок немедленно отреагировал на подобные изменения. Сначала жилье предлагали за полцены, однако сейчас цены выросли до двух третей довоенной планки.

Интересно, что больше всего с января подешевели квартиры "премиумкласса". Упали цены и на другие типы жилья. Так, двухкомнатная современная "чешка" площадью 53 квадратных метра, которая до полномасштабной войны сдавалась за 12 – 13 тысяч гривен (ориентировочно 500 долларов), сегодня сдаются за 8 – 10 тысяч гривен (более 200 долларов).

Уютные однокомнатные квартиры можно арендовать за 4 500 – 5 500 гривен в месяц. Раньше таких цен на киевском рынке практически не существовало. Так же нельзя было снять комнату за 2 700 гривен. Что вполне реально сейчас.

Двухкомнатную квартиру с минимальным советским достоянием сейчас можно снять за 6 500 гривен. Эксперты отмечают, что таких цен не было даже в 2003 году, когда аренда аналогичного жилья обошлась в 270 долларов (ориентировочно 9 900 гривен). Они добавляют, что из-за военного положения срок окупаемости жилых объектов увеличился до 25 – 35 лет.

Что будет дальше

Эксперты делятся тремя прогнозами: