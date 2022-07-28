Певне пожвавлення видно вже зараз – ціни після весни повзуть вгору, орендодавці скасовують можливість орендувати житло "за комуналку", а українці, які повертаються у Київ, починають формувати реальний попит.

Читайте також Монолітно-каркасне житло з паркінгом: девелопер про найпопулярніший формат новобудов у Львові

Скільки сьогодні коштує оренда київських квартир

Ще кілька місяців тому закон попиту і пропозиції на ринку оренди житла в Україні зовсім не працював. Нових договорів, за винятком продовження наявних, прихистку для переселенців за 50% або за "комуналку", не було взагалі. Зараз же – оренда повільно повертається до норми, а кон'юнктура нарешті визначає вартість.

Перша хвиля пожвавлення пройшлася столицею у квітні – тоді орендарі, які виїжджали в спокійніші регіони України, повернулися додому. Ринок негайно відреагував на такі зміни. Спершу житло пропонували за півціни, однак зараз ціни зросли до двох третин від довоєнної планки.

Цікаво, що найбільше від січня подешевшали квартири "преміумкласу". Впали ціни і на інші типи житла. Так, двокімнатна сучасна "чешка" площею 53 квадратні метри, яка до повномасштабної війни здавалася за 12 – 13 тисяч гривень (орієнтовно 500 доларів), сьогодні здається за 8 – 10 тисяч гривень (понад 200 доларів).

Затишні однокімнатні квартири можна орендувати за 4 500 – 5 500 гривень на місяць. Раніше таких цін на київському ринку практично не існувало. Так само не можна було винайняти кімнату за 2 700 гривень. Що цілком реально зараз.

Двокімнатну квартиру з мінімальним радянським надбанням зараз можна винайняти за 6 500 гривень. Експерти наголошують, що таких цін не було навіть у 2003 році, коли оренда аналогічного житла коштувала 270 доларів (орієнтовно 9 900 гривень). Вони додають, що через воєнний стан термін окупності житлових об'єктів збільшився до 25 – 35 років.

Що буде далі

Експерти діляться трьома прогнозами: