Иногда мы можем делать не совсем осознанные покупки: особенно это касается мебели, которая есть точно в каждом доме, но ее предназначение ну очень сомнительное. В нашем материале расскажем о не всегда нужных популярных атрибутах и чем их можно заменить.

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Эта мебель не всегда практична и нужна

Сегодня поговорим о прикроватных тумбах, без которых многие не представляют дизайна спальной комнаты. Вы будете удивлены, но их покупка не обязательна, а порой и совершенно бесполезна. Задумывались ли вы когда-нибудь об их практическом значении и визуальной составляющей.

Дело в том, что две одинаковые тумбы по бокам от кровати это очень примитивное решение для вашего нового дома. Такая классическая композиция может визуально уменьшать спальню, если мебель расположена вплотную к стене и кровати. Это не только ворует драгоценное пространство, но и выглядит довольно скучно.

Именно поэтому рекомендуем подумать над тем, действительно ли вам нужно рядом с кроватью место для хранения вещей. Если да – замените стандартное решение интересными идеями. Один из способов – кровать с объемным изголовьем, на котором можно хранить важные мелочи и гаджеты.



Кровать с объемным изголовьем / Фото из открытых источников

Также вы можете прикрепить рядом с кроватью небольшую полку или приобрести миниатюрный столик, который лучше впишется в дизайн. Такие решения выглядят визуально более простыми и интересными, чем стандартные тумбочки.



Замените тумбы стильными полками / Фото из открытых источников



Полка вместо тумбы / Фото Pexels



Столик это минималистическое и стильное решение / Фото Pexels