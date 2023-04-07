Из церкви в жилой дом: 4 постройки, удивляющие своим прошлым

Многие пытаются наполнить дом особой атмосферой с помощью деталей или специальных техник. Однако вы можете сразу приобрести дом с уникальным духом святыни.

Такую возможность предлагает рынок недвижимости в Австралии. Там появились в продаже старые церковные постройки, где когда-то были богослужения, а теперь может жить самая обычная семья.

Интересно Обзор инженерных сетей в новостройках: виды и назначения

Церкви, где планируют обустроить дома

Оживили церковную жемчужину

Старинное здание церкви было построено еще в 1867 году в деревенском городке Керритон в Южной Австралии. Владельцы территории предлагают ее за 80 000 – 100 000 долларов. Внутри есть две большие комнаты, которые можно обустроить в уютный дом. Внутри есть электроэнергия и резервуар для дождевой воды.



Из церкви в дом / Фото realestate

Уникальный дизайн и великолепные виды

На вершине холма в пер Эдмиста Воклюза в прошлом веке соорудили церковное сооружение в уникальном стиле. Автором проекта в 1965 году был Дон Газзард. Территория, которую владелец получает вместе со зданием, – 2 тысячи квадратных метров. Она расположена на удивительном квартале, площадью 2000 квадратных метров. Недалеко находятся пляж Парсли-Бей, сельские магазины и рестораны.

Это сооружение хотят превратить в жилой дом / Фото realestate

Сооружение в стиле церковных традиций

Эту церковь будет проще всего переоборудовать. Она наиболее зрительно напоминает привычный дом. Сооружение появилось на улице Грейди 3 в графстве Нуза-Шир еще в 1926 году.

Здание считается старинным архитектурным наследием, а его дизайн заслуживает незаурядного уважения: здесь и сложные свинцовые фонари, и потрясающие работы из дерева. Стоимость составляет 544,5 тысяч долларов.

Сооружение в стиле церковных традиций / Фото realestate

Церковь, которую переоборудовали в дом

Этот уникальный дом, в котором когда-то была церковь, расположен в Страталбини. Здесь уже оборудованы 4 спальни, ванная и стильный дизайн, который ищет своего покупателя.

Из особенностей здесь фасад, украшенный камнями, внутри удивляют высокие потолки с открытыми деревянными балками, арочные окна и оригинальный деревянный пол.



Комната в старой церкви / Фото realestate