10 округов в США, которые американцы массово покидают в поисках лучшего места для жизни

В течение 2023 года американцы массово покидали некоторые округа в США, которые, очевидно, не оправдали их надежды. Как правило, в наиболее густонаселенные округа приезжало еще больше жителей, а менее заселенные потеряли еще больше жителей.

В прошлом году больше всего людей переехало на юг, особенно во Флориду и Техас. В этих регионах дешевле дома, ниже стоимость жизни и теплые зимы. Между тем Нью-Йорк и дорогие районы Калифорнии понесли наибольшие потери населения.

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10 округов, откуда американцы массово выезжают

1. Округ Лос-Анджелес, Калифорния

Средняя стоимость дома в феврале: 1 049 500 долларов.

Количество миграций в 2023 году: -119 037.

2. Округ Кук, Иллинойс

Средняя стоимость дома: 335 700 долларов.

Количество миграций в 2023 году: -58 105.

3. Округ Кингс, штат Нью-Йорк

Средняя стоимость дома: 821 250 долларов.

Количество миграций в 2023 году: -55 308.

4. Округ Квинс, штат Нью-Йорк

Средняя стоимость дома в округе: 576 944 долларов.

Количество миграций в 2023 году: -50 161.

5. Округ Майами-Дейд, Флорида

Средняя стоимость дома в округе: 662 425 долларов

Количество миграций в 2023 году: -47 597

6. Округ Бронкс, штат Нью-Йорк

Средняя стоимость дома в округе: 339 000 долларов.

Количество миграций в 2023 году: -41 473.

7. Округ Ориндж, Калифорния

Средняя стоимость дома: 1 349 500 долларов.

Количество миграций в 2023 году: -35 597.

8. Округ Даллас, Техас

Средняя стоимость дома: 395 750 долларов.

Количество миграций в 2023 году: -34 330.

9. Округ Сан-Диего, Калифорния

Средняя стоимость дома в округе: 996 500 долларов.

Количество миграций в 2023 году: -30 745.

10. Округ Санта-Клара, Калифорния

Средняя стоимость дома: 1 424 944 долларов.

Количество миграций в 2023 году: -29 077.

К слову, тремя округами, куда больше всего переезжали в 2023 году стали: Полк (Флорида), Монтгомери (Техас), Паско (Флорида).