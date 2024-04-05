Минулого року найбільше людей переїхало на південь, особливо до Флориди та Техасу. У цих регіонах дешевші будинки, нижча вартість життя та тепліші зими. Тим часом Нью-Йорк і дорогі райони Каліфорнії зазнали найбільших втрат населення.

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10 округів, звідки американці масово виїжджають

1. Округ Лос-Анджелес, Каліфорнія

Середня вартість будинку в лютому: 1 049 500 доларів.

Кількість міграцій у 2023 році: -119 037.

2. Округ Кук, Іллінойс

Середня вартість будинку: 335 700 доларів.

Кількість міграцій у 2023 році: -58 105.

3. Округ Кінґс, Нью-Йорк

Середня вартість будинку: 821 250 доларів.

Кількість міграцій у 2023 році: -55 308.

4. Округ Квінз, Нью-Йорк

Середня вартість будинку в окрузі: 576 944 доларів.

Кількість міграцій у 2023 році: -50 161.

5. Округ Маямі-Дейд, Флорида

Середня вартість будинку в окрузі: 662 425 доларів

Кількість міграцій у 2023 році: -47 597

6. Округ Бронкс, Нью-Йорк

Середня вартість будинку в окрузі: 339 000 доларів.

Кількість міграцій у 2023 році: -41 473.

7. Округ Оріндж, Каліфорнія

Середня вартість будинку: 1 349 500 доларів.

Кількість міграцій у 2023 році: -35 597.

8. Округ Даллас, Техас

Середня вартість будинку: 395 750 доларів.

Кількість міграцій у 2023 році: -34 330.

9. Округ Сан-Дієго, Каліфорнія

Середня вартість будинку в окрузі: 996 500 доларів.

Кількість міграцій у 2023 році: -30 745.

10. Округ Санта-Клара, Каліфорнія

Середня вартість будинку: 1 424 944 доларів.

Кількість міграцій у 2023 році: -29 077.

До слова, трьома округами, куди найбільше переїжджали у 2023 році стали: Полк (Флорида), Монтгомері (Техас), Паско (Флорида).