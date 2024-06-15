Идеальные цвета для спальни: какое сочетание дизайнеры назвали лучшим в 2024 году

Дизайнеры говорят, что сине-белая комбинация возвращается в трендовый список в 2024 году. Дело в том, что это классическое сочетание создает ощущение покоя, которое больше всего нужно нам в спальне.

Каждому из нас нужен хороший ночной сон. А если синий способствует беззаботному отдыху и расслаблению, то его уверенно можно назвать цветом спальни. Как основной к синему дизайнеры советуют выбирать чистый белый.

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Синий с белым – лучшее сочетание для спальни

Связь синего и белого тянется еще из исторического прошлого, когда их выбирали для отделки тонкого фарфора и фарфора.

Синий и белый – классическое сочетание цветов, которое никогда не стареет. Особенно в спальне будет уместным оттенок "мягкий блюз", что имеет успокаивающий эффект, создает расслабленную спокойную атмосферу,

– говорит основатель известной студии Mendelson Group в США Гидеон Мендельсон.

Уютная бело-синяя спальня с узорчатыми обоями / Фото A. Naber Design

Эту комбинацию часто дополняют натуральные материалы, такие как дерево и лоза, а также морские мотивы, например веревочный декор и ракушки. Это все черты прибрежного стиля.

Синий - вне времени и является одним из самых популярных цветов в нашем рейтинге (после нейтральных тонов),

– говорит Патрик О'Доннелл, представитель производителя красок Farrow & Ball.

Синий в спальню можно внести с помощью ковра с тонким узором или постельного белья. Американский дизайнер Кэти Куо говорит, что такие детали в белой спальне будут иметь органичный вид.



Стоит отметить, что синий сам по себе является большим трендом 2024 года. А его светлые голубые оттенки актуальны всегда.