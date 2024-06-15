Кожному з нас потрібен гарний нічний сон. А якщо синій сприяє безтурботному відпочинку та розслабленню, то його впевнено можна назвати кольором спальні. Як основний до синього дизайнери радять обирати чистий білий.

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Синій з білим – найкраще поєднання для спальні

Зв'язок синього та білого тягнеться ще з історичного минулого, коли їх обирали для оздоблення тонкого фарфору та порцеляни.

Синій і білий – класичне поєднання кольорів, яке ніколи не старіє. Особливо у спальні буде доречним відтінок "м'який блюз", що має заспокійливий ефект, створює розслаблену спокійну атмосферу,

– каже засновник відомої студії Mendelson Group у США Гідеон Мендельсон.

Затишна біло-синя спальня з візерунковими шпалерами / Фото A. Naber Design

Цю комбінацію часто доповнюють натуральні матеріали, такі як дерево та лоза, а також морські мотиви, наприклад мотузковий декор та черепашки. Це все риси прибережного стилю.

Синій — поза часом і є одним із найпопулярніших кольорів у нашому рейтингу (після нейтральних тонів),

– каже Патрік О'Доннелл, представник виробника фарб Farrow & Ball.

Синій у спальню можна внести за допомогою килима з тонким візерунком чи постільної білизни. Американська дизайнерка Кеті Куо каже, що такі деталі в білій спальні будуть мати органічний вигляд.



Варто зазначити, що синій сам по собі є великим трендом 2024 року. А його світлі блакитні відтінки є актуальними завжди.